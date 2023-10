Calciomercato Juventus, torna di moda l’idea Vazquez | Pronta l’offerta

Allegri aspetta acquisti per gennaio

Sono tanti i problemi in questo inizio di stagione della Juventus, che a gennaio potrebbe rivoluzionare il mercato, che però potrebbe portare qualche colpo low cost, a cominciare da Lucas Vazquez.

Calciomercato Juventus, Vazquez verso la Serie A

Il calciatore del Real Madrid continua ad essere seguito dal club bianconero vista la sua duttilità e considerato che ad Allegri serva sia un esterno di fascia che un centrocampista, dopo i problemi capitati a Pogba, nonostante si aspettino ancora le controanalisi, il club bianconero potrebbe rescindere il contratto dell’ex United. E allora ecco che secondo quanto riportato da Tuttojuve.com i bianconeri potrebbero fare un’offerta a partire già da gennaio per arrivare al calciatore di Ancelotti, a cui non dispiacerebbe arrivare in Serie A.