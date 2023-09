Calciomercato Juventus, Hojbjerg il dopo Pogba. Thuram pista difficile

Il caso di doping di Paul Pogba, che ha travolto la Juventus ad inizio campionato, potrebbe avere delle conseguenze premature sulle scelte di mercato del neo Ds Giuntoli. Infatti, qualora dovesse essere confermata l’accusa di doping per il calciatore francese, si potrebbe ricorrere alla rescissione contrattuale. Come riportato da Tuttojuve.com, i bianconeri si stanno già muovendo per il mercato di Gennaio, provando a giocare d’anticipo. Sembra che il nome più caldo sia quello di Hojbjerg, centrocampista danese attualmente in forza al Tottenham. Con l’arrivo del nuovo tecnico, l’ex Saints è stato relegato ai margine del progetto. Questo potrebbe essere un fattore determinante per la Juve, che potrebbe giocare sul malcontento del giocatore per convincere gli Spurs ad aprire al prestito o ad un pagamento posticipato o rateizzato.

Calciomercato Juventus: dubbi su Thuram

La pista che porta a Khephren Thuram, centrocampista del Nizza e fratello di Marcus, sembra invece sempre più difficile da percorrere. Il classe 2001 è uno dei talenti più luminosi della Ligue 1 ma il Nizza di Farioli ha fissato il valore del suo cartellino a 40 milioni, a queste cifre sembra un affare troppo complesso per le finanze della Vecchia Signora. L’unica speranza, come sottolineato da Sportmediaset, potrebbe essere l’accesso alla prossima Champions. Per questo, però, bisogna attendere la primavera.