Arsenal-Tottenham, probabili formazioni e dove vederla

Domani alle 15 andrà in scena il derby di Londra, che vedrà protagonisti da una parte l’Arsenal di Mikel Arteta che vuole riconfermare la stagione superlativa dello scorso anno, dall’altra il Tottenham, che sta disputando per ora un campionato sopra le aspettative, che non sta facendo pesare le cessioni importanti di questa estate, come quella di Harry Kane.

L’Arsenal è attualmente al quarto posto con 13 punti, a pari merito con Liverpool e Tottenham, seconde solo a un implacabile Manchester City che guida la classifica a punteggio pieno; si prospetta essere quindi una partita molto agguerrita tra due squadre che hanno fame di vittoria e voglia di secondo posto solitario.

Le probabili formazioni

Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Martinelli; Gabriel Jesus. Allenatore: Mikel Arteta.

Tottenham (3-4-2-1): Vicario; Romero, Van de Ven, Davies; Porro, Hojbjerg, Bissouma, Udogie; Son, Kulusevski, Richarlison. Allenatore: Angelos Postecoglou.

Dove vederla:

Sarà possibile seguire la partita su Sky Sport.