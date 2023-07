Il Bayern spaventa il Tottenham per Kane | Seconda maxi offerta per l’inglese

Fabrizio Romano, tramite Twitter, torna a parlare della trattativa legata a Kane, calciatore del Tottenham ma che interessa parecchio al Bayern Monaco, che ora aspetta una risposta.

Calciomercato, il Bayern offre 80 milioni per Kane

“Il Bayern ha presentato la sua seconda offerta per Harry Kane — confermato. Proposta del valore di € 80m più accessori, come riportato @Plettigoal. Il Tottenham ha già rifiutato € 70 milioni più aggiunte la scorsa settimana e la sensazione iniziale dopo la seconda offerta è simile da parte degli Spurs, in attesa di una risposta ufficiale“. Questo il Tweet fatto dal noto esperto di mercato.