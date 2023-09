Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma del Barcellona per Rabiot | Le ultime

Adrien Rabiot torna ad essere nel mirino della Liga ma soprattutto del Barcellona di Xavi. Il centrocampista francese ex Psg piace da diversi mesi al club catalano, che ha bisogno di qualche acquisto importante per la prossima stagione, considerato poi che la successiva potrebbe essere l’ultima sia di Allegri che di Adrien Rabiot, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e che potrebbe andare a firmare un ricco ingaggio vicino ai 9-10 milioni di euro.