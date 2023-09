Juventus, bilancio degli infortunati: Alex Sandro out, sperano Rabiot e McKennie

La Juventus, in campionato avanza con convinzione e determinazione, ma iniziano i primi problemi legati agli infortuni. Come riporta Tuttomercatoweb.com, aumenta la lista degli indisponibili per Max Allegri. Oltre De Sciglio e Pogba si aggiunge alla lista anche Alex Sandro.

Juventus, le condizioni di Alex Sandro, Rabiot e McKennie

La situazione in casa Juventus inizia a preoccupare, Allegri dovrà fare a meno di Alex Sandro, fermato da una lesione di medio grado alla coscia riportata in allenamento. Molto più ottimiste, invece, sono le notizie riguardante Adrien Rabiot e Weston McKennie che nonostante le contusioni subite, rispettivamente alla caviglia e al ginocchio, saranno presenti per la trasferta del club torinese a Sassuolo.