Juventus, Allegri prepara il match col Sassuolo | Il tecnico non si accontenta più

Come annunciato attraverso un comunicato ufficiale, è ripresa la preparazione in casa Juve in vista del prossimo match fuori casa contro il Sassuolo, dopo il 3-1 con cui i bianconeri si sono imposti sulla Lazio, che questa sera affronterà in Champions League l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Il comunicato del club

“Comincia la settimana che porta a Sassuolo-Juventus, in programma sabato 23 settembre alle ore 18:00. I bianconeri, dopo la giornata di riposo concessa lunedì, si sono ritrovati al mattino al JTC per iniziare a preparare il match contro i neroverdi.

Il gruppo ha svolto esercitazioni per la gestione del possesso palla e una partitella, poi, per una parte della squadra, al pomeriggio, lavoro sulla forza.