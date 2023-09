Verso Lazio-Atletico Madrid | Sarri conferma Luis Alberto, Simeone punta su Morata

Domani ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma andrà in onda Lazio–Atletico Madrid di Champions League. Sarà il potenziale big match del Gruppo E, le formazioni arrivano alla partita dopo due sconfitte pesanti, ma per i rispettivi allenatori delle due squadre non è tempo di piangere sul latte versato.

Lazio-Atletico Madrid, Sarri e il Cholo a lavoro

Come detto precedentemente, Lazio e Atletico si presentano al big match di domani sera con una bella sconfitta rimediata in campionato. La Lazio sconfitta a Torino dalla Juventus e la squadra madrilena con il Valencia. I due tecnici perciò punteranno sui propri punti cardine, Sarri si affiderà al suo mago, Luis Alberto, mentre “el Cholo” Simeone, dovrà fare i conti con una folta lista di infortunati, ma anche lui ripartirà dalla certezza offensiva di Alvaro Morata. Entrambi i giocatori spagnoli, nonostante le false partenze dei rispettivi club, stanno dando prova di gran forma fisica e soprattutto di grande brillantezza nelle giocate. Saranno loro a dare luce domani sera, speriamo che le aspettative non vengano deluse.