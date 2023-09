Lazio, Sarri scuote i suoi in vista dell’Atletico: Simeone preoccupato

La partita tra la Lazio e l’Atletico Madrid si avvicina. Domani sera, allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra di Diego Simeone dovrà rialzare la testa dopo la brutta sconfitta ricevuta contro il Valencia. Stessa storia per i biancocelesti che devono recuperare subito dopo la caduta a Torino contro la Juventus, in un match colmo di episodi. Nelle ultime ore il Cholo perde un giocatore molto importante per il suo gioco, ottimo vantaggio per la Lazio che avrà un chance in più.

Lazio, Simeone perde Lemar

L’Atletico Madrid negli ultimi minuti del primo tempo ha perso un elemento della rosa per un infortunio. Thomas Lemar, nella ricaduta da un intervento aereo, ha riscontrato un problema al tendine d’Achille. Dopo le lacrime, il giocatore è uscito dal rettangolo di gioco in barella.