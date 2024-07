Roma-Tolosa, le ufficiali: Dybala falso nueve. Spazio per Pisilli e Sangarè

I giallorossi sfidano il Tolosa in amichevole a Trigoria

A Trigoria si giocherà un’altra amichevole per continuare a testare la condizione fisica e le dinamiche di gioco della formazione allenata da Daniele De Rossi. Il tecnico della Roma ha optato per Svilar in porta e la difesa composta da Sangarè, Kumbulla, N’Dicka e Angelino. Nei due di centrocampo spazio a Pisilli affiancato da Le Fèe mentre sulla trequarti agiranno Joao Costa a destra e Zalewski a sinistra con Baldanzi dietro all’unica punta Dybala.

Roma-Tolosa, le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Svilar, Sangare, Kumbulla, Ndicka, Angelino; Le Fee, Pisilli; Joao Costa, Baldanzi, Zalewski; Dybala. All. De Rossi

TOLOSA (4-3-3): Dominguez, Messali, Cresswell, Nicolaise, Mawissa; Canvot, Genreau, Donnum; Aboukhlal, Gboho, Magri. All. Martinez