Calciomercato Juventus, Giuntoli gioca d’anticipo: incontro con il papà del giocatore

Altro filglio d'arte in Serie A ?

Nonostante sia finita da poco la sessione estiva di mercato, la Juventus, si muove già per la nuova stagione. Il nuovo ds bianconero, Cristiano Giuntoli, cercherà di migliorare la rosa mettendo a segno più colpi possibili iniziando dal reparto difensivo. A tal proposito, il dirigente, ha nel mirino un altro figlio d’arte.

Calciomercato Juventus, Giuntoli punta Khephren Thuram

Khephren Thuram, altro figlio di Lilian, è finito nel mirino della Juventus. Il giovane talento francese è il primo obiettivo del club bianconero, probabilmente, per sostituire Paul Pogba. La Vecchia Signora sta cercando di trovare un accordo con il padre del giocatore per poi rivolgersi al club di appartenenza per cercare di intavolare una trattativa. Il costo del cartellino del giocatore si aggira attorno ai 40-50 milioni di euro.