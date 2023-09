Buffon: “Allegri avvantaggiato da una partita a settimana. Dispiace per Bonucci e Pogba”

Intervenuto nella trasmissione “Supertele” in onda su DAZN, Gigi Buffon, ex portiere di Parma e Juventus e ora dirigente nella Nazionale di Luciano Spalletti è tornato a parlare della lotta Scudetto e dei bianconeri.

Buffon: “La vittoria contro la Lazio dà fiducia”

Queste le sue parole: “La Juve sta attraversando un periodo nel quale ogni settimana c’è un caso. Così è impossibile annoiarsi (sorriso, ndr). La miglior medicina in situazioni del genere sono le prestazioni e le vittorie come quelle contro la Lazio perché danno fiducia e relegano nei bassifondi le polemiche. La Juve poteva competere per lo scudetto già lo scorso anno, ma a causa delle vicissitudini che ha affrontato, non è mai stata in corsa. Adesso ha la stessa squadra e ne vedo poche di rose così competitive. L’Inter forse è più completa, ma ha gli impegni in Champions che peseranno, mentre Allegri potrà preparare un incontro a settimana”.

E poi ancora: “Cosa mi sento di dire delle vicende di Pogba e Bonucci? È un dispiacere quello che è successo a entrambi perché li conosco e conoscevo bene la Juve, visto che ora a parte il mister e un paio di figure tutto è stato stravolto. Non conoscendo le persone che guidano adesso la società, però, non voglio sputare sentenze”.