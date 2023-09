PSG-Nizza, probabili formazioni e dove vederla

Quinta giornata di Ligue1: il PSG di Luis Enrique sfida il Nizza al Parco dei Principi di Parigi, questa sera 21. Padroni di casa arrivano alla sfida con 8 punti in quattro partite, al secondo posto: hanno ottenuto due vittorie contro Lione e Lens nelle ultime due gare, rimediando ai due pareggi contro Lorient e Toulouse. Il Nizza, invece, all’ottavo posto con 6 punti in quattro, ha battuto lo Stasburgo nell’ultima partita disputata. PSG-Nizza sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Max, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaire-Emery, Ruiz, Vitinha; Dembele, Ramos, Barcola. All. Luis Enrique.

NIZZA (4-3-3): Bulka; Atal, Todibo, Dante, Perraud; Boudaoui, Ndayishimiye, Sanson; Laborde, Moffi, Diop. All. Digard.