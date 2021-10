Juventus, Van De Beek cambia agente: la cessione si avvicina

Il centrocampista dei Red Devils è da tempo ai margini della rosa

Che Van de Beek sia in uscita dal Manchester United è storia nota: l’olandese è ai margini del progetto dei Red Devils con un rapporto che con l’attuale manager degli inglesi, Ole Gunnar Solskjaer, non è mai sbocciato. Van de Beek così, in questa stagione, si è ritrovato a giocare solamente 6 minuti in Premier League, contro il Newcastle: praticamente un cameo per un centrocampista che avrebbe dovuto essere il fulcro delle manovre dello United insieme a Pogba e Bruno Fernandes.

C’è ora un’altra notizia che sembra far propendere per il suo addio dal Manchester: l’olandese avrebbe infatti cambiato agente passando da Guido Albers a Ali Dursun (HCM Sports Management), stesso procuratore dell’amico ed ex compagno di squadra Frankie De Jong. La fila alla sua porta è sempre lunghissima (ne avevamo parlato anche qui) con la Juventus in prima fila e pronta a studiare se ci siano i margini per il colpaccio.