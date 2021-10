Calciomercato, Van de Beek in uscita dall’Manchester: ecco chi è sull’olandese

Il centrocampista ha mostrato segni di insofferenza contro Solskjaer

Donny Van de Beek è un caso al Manchester United. Arrivato per una cifra importante col compito di formare uno dei centrocampo più forti d’Europa insieme a Pogba e Bruno Fernandes, l’olandese è rimasto inspiegabilmente sempre ai margini dei Red Devils. Se l’anno scorso aveva raccolto solo 19 presenze in Premier League (tra l’altro molte erano solo manciate di minuti), quest’anno è ancora fermo ai 6 minuti giocati contro il Newcastle. Una situazione che non lo soddisfa per nulla, ed è per questo che Van de Beek sta cercando una nuova sistemazione anche a partire da gennaio.

Il ritorno in Olanda sembra escluso, come sottolinea oggi la BBC, per problemi di costi legati al suo ingaggio. In Italia, invece, l’olandese da tempo riscuote l’interesse dei maggiori club del bel paese. Inter e Milan hanno cominciato a interessarsi, mentre la Juventus è da tempo sulle sue tracce, anche se senza mai aver ufficializzato un’offerta.