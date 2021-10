Vlahnovic obiettivo della Juve, Agnelli prova l’assalto decisivo

Andrea Agnelli vuol regalarsi un gioiello in grado di far fare il salto di qualità ai bianconeri, obiettivo numero 1 è Vlahovic. A tal proposito, mossa a sorpresa del patron juventino, come conferma mediaset Agnelli avrebbe deciso di anticipare l’assalto decisivo, obiettivo portare Vlahovic a Torino già a gennaio anticipando e beffando la concorrenza tra le altri di Inter e alcuni club della Premier. Si registra un contatto con l’entourage di Vlahovic: il dialogo è cominciato, almeno 6 milioni netti a stagione la richiesta di ingaggio. Più difficile sarà convincere il presidente viola Commisso, l’italoamericano chiede non meno di 60 milioni di euro, l’inserimento di contropartite tecniche potrebbe favorire la trattativa.