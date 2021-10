Vlahovic alla Juve, Cherubini ha un piano

Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina è diventato ormai un tabù, Commisso si è mostrato innervosito dall’atteggiamento dell’agente del giovane attaccante serbo, con il quale non è ancora riuscito a trattare seriamente, nonostante il grande sforzo economico che il patron viola si è detto disponibile a sostenere per tenere il suo numero 9. In prima fila a osservare questa telenovela c’è la Juventus, che ha grande considerazione di Vlahovic e sarebbe disposta a investire parecchio pur di portarlo a Torino, ma non abbastanza per convincere Rocco Commisso a lasciarlo partire. Cherubini sta studiando dunque un piano: l’idea è quella di un prestito con obbligo di riscatto dilazionato in più anni, stessa modalità utilizzata per Federico Chiesa nell’estate 2020. La Fiorentina chiede almeno 60 milioni di euro per il suo attaccante, cifra elevata ma giustificata dai numeri del bomber viola: 6 gol in 8 presenze tra campionato e coppa Italia in questa stagione, l’anno scorso ne fece 21 in Serie A, un bottino da top player che ha attirato l’attenzione dell’Atletico Madrid, che ha poi virato su Griezmann, e di molti altri club, Commisso vuole resistere ma sa che davanti a certe cifre non si può competere, per ora spara alto cercando di far cassa, ma senza un rinnovo sarà difficile blindare l’attaccante serbo.