La Juventus pianifica il proprio mercato estivo e ciò che va messo in ordine è il reparto offensivo. La Vecchia Signora non vuole farsi trovare impreparata per gli impegni nella prossima stagione e sta cercando di capire con quale attacco presentarsi. Comolli, nuovo ds, subentrato a Giuntoli, ha il suo piano d’azione.

Juventus, Kolo Muani l’obiettivo principale

L’obiettivo principale è quello di trattenere Kolo Muani a Torino, nonostante i prezzi dell’operazione siano molto alti. Il francese, attualmente in prestito alla Juventus, e impegnato nel Mondiale per Club, è di proprietà del PSG e la Juventus vuole trattenerlo anche nella prossima stagione. L’ostacolo è la formula del trasferimento: il PSG vorrebbe l’obbligo di riscatto fissato a 50 milioni.

Poi si aprirà un discorso relativo al secondo attaccante, che in questo momento è un rebus che va risolto quanto prima. Gli attaccanti alla Juve ci sono, ma non tutti verranno confermati. Vlahovic sembra essere destinato alla partenza, ma al momento mancano le offerte giuste, il serbo sogna la Premier League. Per le entrate, sulla lista ci sono vari nomi: Jonathan David e Victor Osimhen. L’attaccante canadese è in uscita a parametro zero dal Lille, ma le richieste di stipendio, 7 milioni all’anno, e i bonus alla firma, sono così alte che i bianconeri hanno messo tutto in stand-by. Per Victor Osimhen, pallino fisso della Mamada, invece, il prezzo resta sempre lo stesso: i 75 milioni della clausola, si proverà a trattare con il patron dei partenopei. Infine restano altri tre nomi: Nicolas Jackson, in uscita dal Chelsea e Santiago Castro del Bologna e Mateo Retegui dell’Atalanta.