Calciomercato Juventus, Yildiz nel mirino del Barcellona

Il futuro di Yildiz potrebbe essere in Spagna. Le ultime voci di mercato parlando di un interesse da parte del Barcellona per il n°10 della Juventus. Nel dettaglio i Blaugrana potrebbero puntare all’acquisto del giocatore in caso di partenza di Raphina, finito invece nell’agenda di mercato del Liverpool. A riportarlo è Calciomercato.it.
Calciomercato Juventus, l’offerta del Barcellona
Il club spagnolo potrebbe far partire la trattativa con i bianconeri su una base di 70 milioni. Una cifra importante che potrebbe convincere la Juventus a cedere il calciatore turco. D’altronde la Vecchia Signora potrebbe anche trattenere l’attaccante, ma sarà anche la sua volontà a ricoprire un ruolo fondamentale nell’eventuale operazione.