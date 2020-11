Calciomercato, la Roma in pressing su Izzo. Anche l’Inter in pole

Il difensore del Torino era finito nei radar della Roma già nel mercato estivo. Anche l’Inter è sul difensore, Nainggolan può essere la chiave

Come riferito da SportMediaset, torna in orbita Roma il profilo di Gennaro Izzo del Torino. Il difensore napoletano era finito nel mirino della dirigenza giallorossa già quest’estate come prima scelta in caso di mancato arrivo di Chris Smalling. In questa stagione il classe 1992 ha disputato appena 87’ (nella prima giornata di campionato) e poi è stato vittima di un problema ai flessori della coscia destra.

Però, sul giocatore c’è da registrare anche l’interesse da parte dell’Inter. Il Torino necessita di un centrocampista e nei giorni scorsi si è parlato di un possibile approdo di Radja Nainggolan alla corte di Marco Giampaolo. Tra il DS granata Vaganti e la dirigenza nerazzurra ci sono stati già dei contatti la scorsa estate per uno scambio ma sul piatto non c’era il belga ma bensì Mattias Vecino. L’Inter ha una carta in più da giocarsi per accaparrarsi il 28enne difensore.