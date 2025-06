Paris Saint-Germain-Botafogo, le probabili formazioni e dove vederla

Entrambe reduci da due vittorie molto convincenti, Paris Saint-Germain e Botafogo si incontrano nella seconda giornata del Mondiale per Club FIFA. Le squadre chiuderanno il secondo turno del gruppo B, comprendente Atletico Madrid e Seattle Sounders. Luis Enrique dovrebbe affidarsi al suo ormai solidissimo 4-3-3 con Kvaratskhelia, Doué e Barcola come terminali offensivi; Paiva, invece, è intenzionato a schierare un 4-4-2 con Cuiabano e Igor Jesus in attacco. La partita, in programma al Rose Bowl di Pasadena venerdì 20 maggio alle 03:00 (ora italiana) verrà trasmessà su DAZN.

Paris Saint-Germain-Botafogo, le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Doué, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

BOTAFOGO (4-4-2): John Victor; Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza, Alex Telles; Artur, Marlon Freitas, Gregore, Savarino; Cuiabano, Igor Jesus. All. Paiva.