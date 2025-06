Calciomercato Atalanta: piace Niko Sigur dell’Hajduk

L’Atalanta sembra che abbia messo nel mirino il centrocampista 21 dell’Hajduk Spalato Niko Sigur. Sigur nella scorsa stagione è stato allenato da Gattuso e nella scorsa stagione ha totalizzato 32 presenze con 3 gol ed un assist all’attivo per un totale di 1822 minuti giocati. Sigur è di nazionalità Canadese, è nato infatti a Burnaby nel 2003 ed ora è impegnato nella Gold Cup con la nazionale biancorossa riuscendo a mettere a segno una rete.

Sigur oltre che dall’Atalanta è seguito dall’Anderlecht che ha offerto 4 milioni per il cartellino del centrocampista, ma il club croato non vuole cederlo per meno di 10 milioni di euro.