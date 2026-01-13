Calciomercato Lazio, affondo per Rayan: un sogno per i biancocelesti l’attaccante del Vasco

Il Calciomercato Lazio si arricchisce di un nuovo nome sulla lista del diesse Fabiani. Nelle ultime ore spunta il nome di un giovanissimo attaccante brasiliano: Rayan Vitor Simplício Rocha.

Calciomercato Lazio, il sogno si chiama Rayan

Potrebbe essere un semplice sogno proibito, ma anche qualcosa che potrà avverarsi a breve. Stiamo parlando dell’ultimo attaccante aggiunto sulla lista dei possibili acquisti della Lazio. Rayan del Vasco da Gama, 19 anni, è già una stella brasiliana. Cresciuto nel club, presente già dall’età di sei anni, oggi ha già una valutazione monstre: 50 milioni di euro.

Il club di Formello è pronto a sedersi a un tavolo solo a cifre più ragionevoli, tra i 20 e i 30 più una grossa percentuale (circa il 30%) di rivendita. Sono comunque tantissimi, probabilmente troppi per un giocatore così giovane e acerbo dal punto di vista dell’esperienza. In caso di trovato accordo, Rayan, risulterebbe uno degli acquisti più onerosi dell’era Lotito. Per la Lazio sarebbe non solo un acquisto, ma anche un grande investimento. Rayan, al Vasco da Gama dai sei anni, a 11 anni aveva già segnato 280 gol tra calcio e futsal. Un vero e proprio dono il suo. Il Vasco lo ha protetto, rinnovato, cresciuto e continuerà a farlo. La Lazio potrebbe approfittare di un talento ed un investimento speciale come Rayan.