Calciomercato Lazio, Audero pista complicata: si guarda in casa Verona

La ricerca del vice-Provedel per la Lazio continua a rappresentare un fardello. Cade sempre più in basso la possibilità di poter vedere Emil Audero, attuale portiere della Sampdoria retrocessa in Serie B, con la maglia della Lazio data la folta e ricca concorrenza da battere per accaparrarsi l’estremo difensore classe ’97.

Calciomercato Lazio, idea Montipò del Verona

Come riporta il Corriere dello Sport, l’idea più concreta per sostituire Luís Maximiano e quindi prenderne il posto di vice-Provedel, ad oggi sembrerebbe essere quella di Lorenzo Montipò dell’Hellas Verona e i buoni rapporti con Setti, presidente dei Veneti, potrebbe agevolare la trattativa per la Lazio. Tutto però resta vincolato prima all’uscita di Maximiano.