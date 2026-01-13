Calciomercato Lazio, Cancellieri verso l’addio: il sostituto arriva dalla Bundesliga

Il calciomercato Lazio continua a sondare il terreno su diversi fronti, soprattutto in virtù degli spazi vuoti che lascia chi va via da Formello. Secondo le ultime notizie, Cancellieri è braccato dal Brentford, e in capitale si cerca già il suo possibile sostituto.

Calciomercato Lazio, effetto domino: Wimmer per il dopo-Cancellieri

Mentre le corsie offensive della Lazio sono al centro di un possibile restyling totale, a Formello, Fabiani e Lotito valutano scenari in entrata e in uscita. Nelle prossime ore potrebbe innescarsi una nuova trattativa, la qual potrebbe vedere Matteo Cancellieri lasciare la capitale per volare in Inghilterra e prendere parte alla Premier League con la maglia del Brentford. Gli inglesi sono pronti a mettere sul tavolo un’offerta da circa 15 milioni di euro. Soldi che la Lazio potrebbe subito reinvestire in un altro esterno offensivo che andrebbe a sostituirlo.