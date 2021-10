Calciomercato Lazio, dall’Inghilterra: due club su Milinkovic Savic

Klopp vuole portare il serbo a Liverpool

Dopo il gol che, nel finale di partita, ha chiuso la gara contro l’Inter si è riacceso l’interesse di mercato per Milnkovic Savic. Il serbo, infatti, da sempre nelle mire di molti club, è ancora alla Lazio dove con Sarri ha trovato subito un’intesa vincente. Per lui, in questo inizio di stagione, si registrano infatti 3 gol e 2 assist nelle prime 8 giornate di campionato.

Numeri da top player, numeri da mezzala che, giustamente, viene inseguita dai top club europei. Ed ecco che infatti la stampa inglese segnala l’interessamento di Juventus e Liverpool. Dei bianconeri si sapeva da tempo con la società torinese che da diverso tempo ha messo Milinkovic nel mirino ma non è mai riuscita ad affondare con convinzione il colpo a causa delle richieste elevate di Lotito. Ecco che però la disponibilità economica dei reds potrebbe fare la differenza con Klopp che potrebbe scegliere di puntare su di lui nel prossimo mercato estivo