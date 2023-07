Calciomercato Lazio, ecco il vice-Immobile: in arrivo l’attaccante svizzero

La Lazio ha trovato il vice-Immobile in Amdouni: trattativa in stato avanzato tra le due parti

Per il calciomercato della Lazio sono ore calde per l’entrata del tanto bramato vice-Ciro Immobile. I biancocelesti sembrerebbero aver trovato il profilo ideale per l’attacco di Maurizio Sarri che, dopo tante aspettative non confermate, spera vivamente di poter contare su un attaccante che possa far rifiatare il proprio capitano e che possa colmarne l’assenza a suon di gol. L’obiettivo dichiarato dalla società di Claudio Lotito è Mohamed Zeki Amdouni, attaccante svizzero con cittadinanza turca in forza al Basilea.

Calciomercato Lazio, Amdouni vicino: l’entourage conferma

L’attaccante del Basilea Zeki Amdouni è dunque sempre più vicino a vestire la maglia della Lazio a partire dalla prossima stagione. A confermarlo è il procuratore del calciatore, Milos Malenovic, che attraverso una foto scattata, e pubblicata sul proprio profilo Instagram, in compagnia del presidente romano Claudio Lotito, spazza via ogni tipo di dubbio sulla trattativa che porterebbe l’attaccante svizzero a Formello. L’obiettivo dichiarato dai capitolini è stato artefice di 22 gol e 5 assist in 52 match disputati in tutte le competizioni.