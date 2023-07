Lazio, Anellucci è sicuro: “Sarri passerà al 4-2-3-1. E sul vice Immobile..”

Intervistato da TMW, Claudio Anellucci, noto agente di mercato, ha parlato del mercato della Lazio e delle prossime mosse biancocelesti.

Anellucci: “Manca il vice Immobile”

In che reparto si deve rinforzare la Lazio?

“La casella più importante è il vice Immobile. Credo che questa ricerca possa finire quest’anno visto che abbiamo visto la scorsa stagione quanto è mancato. Su Milinkovic-Savic ho una concezione diversa. Più che avere la paura di perderlo a zero avrei la voglia di tenerlo e provare il tutto per tutto il prossimo anno. Sarebbe una follia rinforzare un’altra per una cifra che non ti fa felice”.

Che si aspetta dalla Lazio?

“Io credo che la Lazio cambi il modulo e passi al 4-2-3-1. Io sono molto convinto di questo anche perché sto vedendo delle cose che vanno in questa direzione. Sono molto fiducioso in lui e lo sono anche del fatto che venga accontentato da Lotito. Sarri, poi, non ha mezzi termini e quindi è uno che sennò si alza e se ne va. Sarà complicato cercare giocatori all’altezza e bravi in misura alla cifra che viene versata, basti pensare a Tonali. Il calcio di oggi è difficile per questo”.