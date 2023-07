Calciomercato Lazio, Marcos Leonardo si avvicina | Ecco chi è l’alternativa a Immobile

Manca sempre meno per l’arrivo di Marcos Leonardo alla Lazio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore sbarcherà nella Capitale nei prossimi giorni visto che sono continui i contatti tra il club biancoceleste e Rafaela Pimenta, agente del calciatore volti a trovare un accordo tra le parti considerato che il club di Lotito è sempre più vicino alla richiesta fatta dal Santos, che voleva inizialmente 20 milioni di euro.

Calciomercato Lazio, pronto il doppio colpo?

15 sono i milioni(bonus compresi) che è disposto a offrire il presidente biancoceleste forte della volontà del calciatore di approdare in Italia. Il mercato della Lazio però sembra non finire qui perchè Lotito vuole accontentare Sarri in tutti i modi ed è pronto a sferrare l’attacco decisivo a Orsolini del Bologna.