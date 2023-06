Calciomercato Lazio, il brasiliano sempre più vicino: piace a Sarri

Lotito vuole chiudere in fretta

La Lazio inizia a muovere i primi passi per la nuova sessione di mercato. Tutta la dirigenza è al lavoro per cercare di costruire una rosa ancor più competitiva e per farlo dovrà fare molta attenzione agli acquisti che si faranno. Uno dei più grandi problemi di Sarri è il mancato vice-Immobile. Il tecnico toscano ha più volte manifestato di voler infoltire il reparto e, finalmente, sembra arrivato il momento.

Calciomercato Lazio, quasi fatta per Marco Leonardo

Sembra che la Lazio sia molto vicino ad ingaggiare l’attaccante brasiliano, Marcos Leonardo. Il talento andrà ad infoltire il reparto d’attacco di mister Sarri e darà più fiato a Ciro Immobile, che secondo alcune indiscrezioni, dovrà trovare il tempo per operarsi.