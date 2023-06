Calciomercato Lazio, Jorginho chiarisce: “Mercato? Solo voci. all’Arsenal sono felice”

Jorginho è stato intervistato da Evening Standard e ha chiarito le indiscrezioni sul suo futuro: “Sono rimasto sorpreso ma davvero felice di come sono stato accolto all’Arsenal. Qui sto davvero bene e sono molto felice di rimanere.”

Jorginho chiude la porta alla Lazio

Per quanto riguarda il possibile approdo alla Lazio di Maurizio Sarri: “Sono solo voci, non so chi ci fosse dietro. Non c’è niente, sono felice dove sono. Spero che il prossimo anno potremo fare ancora meglio. Tutti sono molto eccitati per la Champions League. Non vediamo l’ora di giocare con la palla con le stelle. Sarà sicuramente una stagione entusiasmante”. Finiscono qui le speranze dei tifosi biancocelesti di vedere l’azzurro a Formello.