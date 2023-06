Calciomercato Lazio, Sarri fiducioso sul mercato | Corsa a due per il ruolo di regista

La Lazio deve ancora ingranare sul mercato ma Maurizio Sarri ha ricevuto rassicurazioni da Claudio Lotito sulla volontà di rinforzare la rosa biancoceleste. Il presidente ha ricevuto la lista degli interventi da fare sulla squadra e non vuole deludere il proprio allenatore.

Calciomercato Lazio, Torreira e Paredes i nomi per il ruolo di regista: l’uruguaiano è favorito

Come riporta Il Messaggero, i nomi sulla lista biancoceleste sono quelli di Lucas Torreira e Leandro Paredes. Sarri è più orientato sull’uruguaiano ex Fiorentina: per Torreira il club di Lotito offre 8 milioni più 2 di bonus ma, se le trattative con il Galatasaray dovessero andare per le lunghe, potrebbe esserci una virata su Paredes.