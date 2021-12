Calciomercato Lazio, offerta dalla Spagna: si valuta la cessione

Il calciatore argentino è sempre più vicino a lasciare il club biancoceleste.

In attesa dei nuovi acquisti chiesti da Sarri, il ds Tare lavora alle uscite. Il direttore albanese prima di acquistare quelle due pedine fondamentali chieste da Sarri ovvero il vice Immobile e un terzino sinistro, dovrà prima cedere sul mercato, con Patric, Lukaku, Muriqi ormai pronti a lasciare la Capitale, ma non solo.

Lazio, Escalante piace in Spagna

Chi potrebbe lasciare per primo il club di Lotito è proprio il centrocampista ex Catania. Escalante infatti, ha raccolto una sola presenza finora in campionato nella formazione di Sarri e potrebbe quindi chiedere la cessione al ds Tare per giocare di più.

Il calciatore spagnolo ha mercato in Spagna dove piace al Cadice, club che potrebbe dare maggior spazio rispetto alla Lazio, visto che il calciatore è chiuso sia da Cataldi che da Lucas Leiva.