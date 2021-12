Calciomercato Lazio, Lotito tira le somme: in tre verso l’addio

Non solo agli acquisti, il club di Lotito lavora anche sul fronte cessioni.

Non ci saranno acquisti finché non ci saranno delle cessioni. E’ questa la politica del presidente della Lazio, Claudio Lotito, che hanno portato il club a navigare sempre in acque tranquille.

Il presidente, vista la posizione di classifica in campionato vuole regalare a Sarri quei due acquisti promessi sul mercato, ma prima serve cedere.

Lazio, Jean-Daniel Akpa-Akpro via in prestito?

Oltre ai vari Patric e Muriqi chi non rientra nei piani di Sarri è proprio Jean-Daniel Akpa-Akpro. Il centrocampista, secondo quanto riportato da Nicolò Schira potrebbe partire in prestito destinazione Verona, visto che Tudor cerca un giocatore da quelle caratteristiche per gennaio.

Jean-Daniel Akpa-Akpro però non potrebbe essere l’unico visto che Cristian Brocchi, ex calciatore di Milan e Lazio e ora allenatore del Vicenza, avrebbe chiesto in prestito sia Lombardi che Lukaku, che andrebbero a trovare minutaggio nel campionato di serie B.