Calciomercato Lazio, fatta per Basic alla Salernitana | Martedì visite e firma per il centrocampista

Aspettando un nuovo arrivo dal mercato, secondo quanto riportato da Sky Sport, sembrerebbe fatta per il prestito di Basic alla Salernitana.

Calciomercato Lazio, esce Basic entra Neuhaus

Il centrocampista classe 1996 è stato convinto da Inzaghi e Sabatini vista anche la voglia di giocare titolare, ha preferito rimanere in Italia rifiutando così diverse offerte, Bundesliga su tutte. Nelle prossime ore il calciatore si trasferirà alla corte dell’allenatore ex Milan e martedì si sottoporrà a visite prima di mettere tutto nero su bianco. Con la cessione del giocatore, il club di Lotito avanzerà la propria offerta per Neuhaus, calciatore che piace a Sarri.