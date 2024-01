Calciomercato Lazio, l’Arabia Saudita chiama Felipe Anderson | Maxi offerta per l’esterno

I bianconeri aspettano di capire le intenzioni della società nerazzurra e non solo...

“Tentazione araba per Felipe Anderson. Offerti 15 milioni ma la Lazio lo considera incedibile e spera nel rinnovo (ultima offerta 3,5 mln a stagione per 3 anni +1)”. E’ questa l’offerta che sarebbe arriva alla Lazio da parte di un club dell’Arabia Saudita che dopo Milinkovic-Savic ora vorrebbe prendere anche il brasiliano ex West Ham.

Calciomercato Lazio, Felipe Anderson verso la cessione

Sul calciatore però c’è anche il forte interesse della Juventus, che vorrebbe il calciatore a fine stagione, e che sarebbe libero di firmare vista la scadenza il prossimo 30 giugno. Questo è quanto riportato da Gianluca Baiocchini di Sky Sport.