Calciomercato Lazio, nuovo obiettivo a centrocampo | Fabiani ci prova

Chieste informazioni per un centrocampista dalla Bundesliga

Fabiani starebbe dando uno sguardo alla Bundesliga per seguire un nuovo obiettivo. Dopo la vittoria nel Derby di Coppa Italia, che ha concesso alla Lazio il passaggio in semifinale, la società continua a muoversi sul mercato, cercando soprattutto un rinforzo a centrocampo. Stando alle ultime di Sky Sport, il ds dei biancocelesti si starebbe muovendo per regalare un colpo che possa scaldare la piazza.

Chieste informazioni per Neuhaus

Il nuovo obiettivo è Florian Neuhaus, centrocampista in forza al Borussia Monchengladbach che piace pure al Napoli. Fabiani si è mosso chiedendo solo in formazioni per il momento, ma a breve la trattativa potrebbe entrare nel vivo.