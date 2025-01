Calciomercato Lazio, si attende la firma di Ibrahimovic l Offerto Fagioli

Il centrocampo della Lazio trova un nuovo innesto. Questa mattina il tedesco ha svolto le visite mediche e adesso e pronto a firmare diventato di fatto un nuovo giocatore biancoceleste.

Ibrahimovic, le cifre dell’operazione

Secondo quando riportato dal Messaggero, le due società si sono accordate per un prestito con diritto di riscatto a 8 mln e con una clausola per la ricompra a 20 mln da parte del Bayern Monaco.

Mentre il centrocampista guadagnerà 800mila euro all’anno.

Dunque tramite questa formula Baroni trova un prezioso rinforzo per il centrocampo, ma potrebbe non essere l’unico…

Lazio, in arrivo Fagioli?

Inoltre – sempre secondo il Messaggero – la Juve avrebbe proposto Fagioli alla dirigenza biancoceleste. Il centrocampista – ai margini del progetto bianconero e in cerca di una nuova squadra – potrebbe far comodo alla Lazio che però a quanto però sembra non essere interessata al giocatore a causa del suo elevato prezzo, ma la situazione non va sottovaluta. La Vecchia Signora potrebbe abbassare le sue pretese economiche e in quel caso la trattativa si evolverebbe.