Boulaye Dia questa stagione non sta rendendo al massimo e secondo quanto riporta TMW, il giocatore sarebbe stato messo sul mercato con la consapevolezza di poter incassare un bella cifra da una sua eventuale cessione. L’ex Villareal, dopo la straordinaria stagione dello scorso anno, potrà essere ceduto per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Angelo Fabiani reputa complicata la pista

Una situazione che interessa alla Lazio che però appare complicata stando alle dichiarazioni rilasciate ieri dal d.s. biancoceleste Angelo Fabiani. Il direttore sportivo reputa il senegalese un ottimo giocatore, ma al momento non lo vede rientrare nei meccanismi del gruppo di Maurizio Sarri. La decisione dei campani di cederlo però, chissà se non potrà far cambiare idea al direttore sportivo in modo da approfondire la questione e cercare di trovare una soluzione.