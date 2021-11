Calciomercato Lazio: suggestione sudamericana per Lotito

La società capitolina ha intenzione di investire importanti risorse per puntellare la difesa. Forte interesse per il sudamericano

Il presidente laziale guarda in Argentina per avere nuovi rinforzi

Questa volta la Lazio va oltre i confini europei. La sfida contro la Juventus ha messo in evidenza alcune lacune presenti all’interno del collettivo sarriano. In particolar modo, la fascia sinistra sembra essere sguarnita, ed è proprio in quella parte del reparto difensivo, che la società sta pensando di investire. Lotito, secondo gli ultimi rumors, avrebbe messo nel mirino un giocatore del River Plate, dotato anche di un certo senso del gol.

Piace il terzino del River Plate con il vizio del gol

Lotito sembra essere stato stregato dalla suggestione sudamericana. Il presidente delle Aquile, si è messo sulle tracce di Fabricio Angileri. In forza al River dal 2019 e dotato anche di una capacità di spinta propulsiva, il difensore ha disputato oltre 60 partite con la casacca dei Los Millionarios, segnando anche 4 gol. Il suo contratto scade nel 2023 e la Lazio ha già messo in moto la macchina delle trattative. Con un po’ di astuzia e pazienza l’affare potrebbe concretizzarsi.