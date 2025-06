Calciomercato Lazio, le big europee puntano Gila

I mirini dei club europei sono puntanti su Gila. Il difensore è il giocatore più desiderato della rosa della Lazio, non sorprende quindi l’interessi delle big.

Lazio, Gila ai saluti?

Come riporta Il Messaggero, lo spagnolo biancoceleste è nella lista obbiettivi di: Tottenham, Chelsea, Real Madrid e Psg. Club blasonati che potrebbero tentare il classe 2000 anche grazie alle grandi disponibilità economiche. Gila potrebbe decidere di tornare in patria al Real Madrid oppure di unirsi ai campioni d’europa del Psg, ma il ritorno di Sarri potrebbe cambiare le carte in tavola.

L’ascesa di Gila nelle gerarchie biancocelesti è stata possibile anche per la fiducia data dall’allenatore toscano. In questo senso il difensore potrebbe decidere di rimanere alla Lazio per confermarsi a livello italiano ed europeo, piuttosto che passare a una big rischiando la panchina.