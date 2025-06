Calciomercato Roma, Ghisolfì segue Emegha

Interesse da parte della Roma per l'attaccante dello Strasburgo

Con l’arrivo di Gasperini la Roma è in cerca di rinforzi. Nelle ultime ore, Ghisolfì starebbe seguendo Emanuel Emegha dello Strasburgo, a riportarlo è Gasport.

Roma, le cifre per Emegha

L’attaccante ha un valore di mercato di 20 milioni. Una cifra importante per la Roma che potrebbe addirittura salire. Infatti, sul calciatore ci sarebbe anche l’interesse del Genoa e lo Strasburgo potrebbe sfruttare la concorrenza tra i due club per alzare il prezzo per Emegha.

Il profilo di Emegha

Olandese, classe 2003, Emegha è un centravanti forte fisicamente è abile nella corsa palla al piede e nel gioco aereo. Nell’ultima stagione il calciatore è sceso in campo 27 volte collezionando 14 gol.