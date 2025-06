Calciomercato Juventus, primi contatti per Castro

Si accende il mercato della Juventus. Come riporta Sportmediaset, la Vecchia Signora avrebbe avviato i contatti con l’entourage di Santiago Castro del Bologna.

Juventus, le cifre dell’operazione

Attualmente il valore del giocatore si aggira intorno a 35 milioni. Una somma di peso che la Juventus potrebbe accettare di spendere soprattutto in relazione a un eventuale cessione di Vlahovic. Per adesso però non è corretto parlare di una trattativa in quanto i bianconeri non hanno ancora formulato un’offerta al Bologna.

Nel frattempo la Juventus si prepara al Mondiale per club. Tudor continua a guidare la squadra in vista del match contro Al-Ain.