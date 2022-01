Calciomercato Lazio, Tare sfida la Juventus | In arrivo l’attaccante

Continua la caccia all’attaccante da regalare a Sarri. Il ds biancoceleste sta lavorando per regalare a Sarri l’attaccante che tanto chiede l’allenatore toscano in attesa di un nuovo terzino che arriverà solamente dopo aver fatto diverse cessioni, complice l’indice di liquidità.

Come alternativa a Immobile, secondo quando riportato da Il Tempo infatti, il ds Tare starebbe lavorando sottotraccia con il Liverpool per l’acquisto di Divock Origi, centravanti belga classe 1995 del Liverpool e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Restano aperte le ipotesi che portano a Burkardt del Mainz,che ha una valutazione piuttosto alta attorno ai 15 milioni e che guadagna un milione di euro, a Sesko del Salisburgo e alla pista italiana che porta al nome di Simone Zaza.