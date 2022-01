Il mercato della Roma comincia a prendere forma visto che Tiago Pinto oggi ha concluso il primo colpo di mercato così Mourinho avrà finalmente l’alternativa a Karsdorp. Si tratta di Maitland-Niles, che arriverà in prestito secco fino a giugno. Ora Tiago Pinto dovrà lavorare al centrocampista, ruolo tanto richiesto dallo Special One visto che il tecnico ha solo Cristante e Veretout a centrocampo, anche se prima bisognerà cedere i tanti esuberi nella rosa.

Vicinissime le cessioni di Calafiori e Reynolds, restano sul mercato Diawara, Villar(che potrebbe finire all ‘Inter di Inzaghi), Santon, Fazio, Kumbulla e Borja Mayoral, decisamente troppi per la rosa giallorossa. Il calciatore, che non trova spazio nella squadra di Mourinho piace in Premier League al Crystal Palace anche se la sua prima opzione resta la Fiorentina, visto che che potrebbe finire nel club di Commisso come vice Vlahovic.