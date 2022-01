Calciomercato Roma, doppio colpo per Tiago Pinto | La situazione

Comincia la seconda sessione di mercato dopo luglio con Tiago Pinto, che stavolta dopo giugno dovrà accontentare Mourinho sul mercato con quei due acquisti che lo Special One ha richiesto. In attesa di nuove cessioni, come Diawara, Villar, Borja Mayoral, Calafiori, Santon, Fazio e Kumbulla, il general manager giallorosso sta pensando a due colpi di mercato che potrebbero arrivare dal centrocampo(aspettando un vice Karsdorp).

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport a Tiago Pinto sarebbe stato offerto Anguy Ndombele, centrocampista del Tottenham in uscita dalla rosa di Antonio Conte e che Mourinho conosce benissimo visto il suo passato nel club inglese. Ma non è finita qua perchè qualora uscissero Diawara, direzione Cagliari o Torino e Villar, che potrebbe essere il vice Brozovic all’Inter, Tiago Pinto potrebbe regalare un altro centrocampista a Mourinho, uno tra Kamara e Grillitsch, entrambi in scadenza a giugno ma che potrebbero arrivare già a gennaio in un investimento low cost.