Mercato Roma, Tiago Pinto studia il colpo: affare a parametro zero

Tiago Pinto si inserisce nella corsa al giocatore

L’apertura del mercato di gennaio rappresenta un’ottima opportunità per la Roma per tappare alcune falle presenti in rosa. Prima tra tutte quella relativa al centrocampo con una mediana troppo corta. José Mourinho, infatti, ha costretto troppe volte in questa prima metà di stagione Veretout e Cristante agli straordinari dato che le riserve (Villar e Diawara in particolare) hanno ricevuto sonore bocciature sul campo e sono prossimi alla cessione.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Roma, pronto il piano B per la fascia: arriva dalla Bundesliga

Mercato Roma, il Real apre alla cessione: il piano di Tiago Pinto

Normale quindi che il dirigente portoghese dia priorità a questa zona del campo. Ed è per questo che, secondo il portale di informazione Todofichajes.com, la Roma avrebbe messo nel radar Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia. Il giocatore che è in scadenza alla fine dell’anno rappresenta il colpo giusto per allungare le rotazioni, ma la concorrenza in Europa è agguerrita sul giovane mediano.