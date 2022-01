Calciomercato Roma, pronto il piano B per la fascia: arriva dalla Bundesliga

Il 2022 come ha detto Mourinho deve essere l’anno della Roma, in campionato visto che la Roma deve puntare al quarto posto e sul mercato visto che Mourinho in queste settimane aspetta due rinforzi: un regista di centrocampo ma soprattutto un terzino destro visto che oltre a Villar, Diawara, Borja Mayoral, Calafiori(vicinissimo al Cagliari), Santon, Fazio, anche Reynolds finirà sul mercato.

Maitland-Niles resta il nome più caldo del mercato per la fascia anche se in queste ore i rapporti con l’Arsenal per il terzino si sono un po’ raffreddati vista anche come è andata la trattativa legata a Xhaka, centrocampista inseguito a lungo da Tiago Pinto che ora ha in testa un altro obiettivo. Si tratta di lmamy Touré, terzino dell’Eintracht Francoforte che potrebbe approdare alla Roma in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Il giocatore vorrebbe rilanciarsi in un nuovo campionato visto che sta trovando poco spazio nella squadra tedesca.