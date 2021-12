Calciomercato Roma, cessione in vista per il titolare: pronta l’offerta

Pronta l’offerta per gennaio

Tiago Pinto, in questo mese di gennaio, avrà molto lavoro. Ma non ci sarà solo il mercato in entrata a tenere occupato il dirigente portoghese. Anche sul fronte delle cessioni i giallorossi dovranno essere attivi perché la rosa ha bisogno di essere sfoltita di alcuni elementi che Mourinho ritiene fuori dal progetto tecnico. Ma, nei prossimi giorni, potrebbe arrivare sulla scrivania di Tiago Pinto, un’offerta per uno dei titolari della Roma.

Secondo quanto scrive il portale francese Footmercato, infatti, la nuova milionaria proprietà del Newcastle sarebbe pronta ad avanzare un’offerta per Jordan Veretout. Il mediano giallorosso, al momento titolare fisso con Mourinho e autore di 4 gol in questo campionato, è nel mirino dei magpies che vogliono fare una campagna acquisti di livello per centrare l’obiettivo salvezza in Premier League. E, secondo lo stesso sito francese, Veretout sarebbe pronto ad ascoltare l’offerta.