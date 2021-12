Calciomercato, la Roma si rifà il look: scambi con Juve e Inter a gennaio

Tiago Pinto continua a lavorare al mercato giallorosso. Il general manager portoghese, ha sempre evidenziato (con sincerità) che nella prossima sessione di mercato non ci saranno grandi investimenti, ma opportunità, che potranno essere utili alla causa giallorossa.

La Roma, che sta cercando dei rinforzi a centrocampo, sta lavorando per un colpo da affiancare a Veretout e Cristante. Mourinho ha messo da tempo gli occhi su Vecino e Arthur, con le dirigenze di Juventus e Inter, che potrebbero offrire il calciatore a gennaio in cambio di Diawara e Villar, che hanno raccolto pochissimi minuti in questo campionato e che Mourinho ha messo da tempo sul mercato.